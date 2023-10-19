МИД Индии не исключил закупки нефти у Венесуэлы

Официальный представитель ведомства Ариндам Багчи заявил, что такой сценарий возможен, если это будет в интересах энергетической безопасности южноазиатской республики

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 октября. /ТАСС/. Индия после смягчения санкций США в отношении Каракаса в нефтегазовом секторе не исключает поставки энергоносителей из Венесуэлы, если это будет в интересах энергетической безопасности южноазиатской республики. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"Ваш вопрос был, начнем ли мы покупать нефть [у Венесуэлы после смягчения санкций США в отношении этой страны]. Наше видение, как и в контексте других стран, у которых мы покупаем нефть, основывается на обеспечении энергетической безопасности Индии", - сказал он.

"Мы принимаем решения по вопросу приобретения ресурсов и доступа к энергии, в частности к нефти, в зависимости от того, какая польза будет для наших граждан. Это наш главный принцип", - добавил Багчи.

Ранее Вашингтон приостановил до 18 апреля 2024 года действие части санкций США, которые были введены в отношении добычи нефти в Венесуэле и ее экспорта, а также инвестиций в эту сферу. В частности, речь идет о деятельности венесуэльской нефтяной компании PDVSA и ее дочерних структур.

Индия более чем на 80% удовлетворяет свои потребности в нефти за счет импорта. Крупными экспортерами энергоносителей в южноазиатскую республику являются Россия, страны Ближнего Востока, США, несколько стран Африки. В 2022-2023 годы Нью-Дели значительно нарастил поставки российской нефти, доля которой в индийском импорте топлива составила 43%.