Башкортостан намерен построить в Абхазии санаторно-курортный объект

По словам президента Абхазии Аслана Бжании, недавно 50 жителей Башкирии старшего возраста по программе долголетия отдохнули в стране

СУХУМ, 19 октября. /ТАСС/. Республика Башкортостан построит в Абхазии санаторно-курортный объект, в котором жители этой республики смогут отдыхать. Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания журналистам.

"У нас налаживается деловое сотрудничество с Республикой Башкортостан, экономические контакты начали приобретать реальные формы. Башкортостан будет строить здесь санаторно-курортный объект с тем, чтобы жители этой республики приезжали сюда на отдых", - рассказал президент, напомнив при этом, что в советские времена у Башкирии был пионерский лагерь в Абхазии. По словам Бжании, недавно 50 жителей Башкирии старшего возраста по программе долголетия отдохнули в Абхазии.

Говоря о недавней поездке в Уфу для участия в торжествах по случаю Дня республики, Бжания сказал, что у Абхазии с Башкирией "давние исторические отношения". "В тяжелые времена [войны 1992-1993 годов] руководство и народ Башкортостана оказывали всемерную поддержку нашей республике. Там обучалось несколько десятков наших ребят на бюджетной основе и проживали в общежитиях бесплатно, и все это время ощущали заботу и внимание властей Башкирии", - отметил президент.

"В марте, когда делегация Башкортостана была в Сухуме, руководители республики обратили внимание на некоторые наши памятники архитектуры, им очень понравились колоннады в Сухуме и Гагре. В лучшем месте города Уфы в течение одного года будет построена копия нашей сухумской колоннады, а по краям этой копии будут установлены фигуры в национальной одежде Башкирии и Абхазии. Это место будет называться местом дружбы народов Абхазии и Башкортостана, и это очень важное событие останется в истории на века", - подчеркнул президент.

Бжания сказал, что в ходе встречи 4 октября с президентом России Владимиром Путиным особое внимание обращалось на взаимодействие Абхазии и субъектов РФ. "Это направление работает и одобряется руководством РФ, и в рамках реализации этого курса мы устанавливаем добрососедские отношения с разными российскими субъектами", - сказал Бжания.