Калужская область планирует в 2024 году направить 150 млн рублей на станции очистки воды

На рассмотрение парламента внесут также предложения о включении в бюджет 2024 года расходов на продолжение реализации программы "Школьная инициатива", предполагающей обустройство школьной инфраструктуры по предложению учащихся

КАЛУГА, 19 октября. /ТАСС/. Строительство станций очистки воды по программе "Чистая вода" в небольших населенных пунктах Калужской области продолжится в 2024 году, на эти цели планируется выделить 150 млн рублей из бюджета региона. Об этом заявил на сессии законодательного собрания Калужской области его председатель Геннадий Новосельцев.

"Продолжим реализацию программы "Чистая вода". Потребуется минимум 150 млн рублей, которые будут направлены на строительство станций обезжелезивания в небольших населенных пунктах. Обязательно будем эту программу поддерживать", - сказал Новосельцев, его цитирует пресс-служба заксобрания.

Он рассказал, что на рассмотрение парламента будут внесены предложения о включении в бюджет 2024 года расходов на продолжение реализации региональной программы "Школьная инициатива", предполагающей обустройство школьной инфраструктуры по предложению самих учащихся. Новосельцев отметил, что в 2023 году на эту программу было выделено 50 миллионов рублей, добавив, что в будущем году необходимо увеличить ее финансирование.

Также будет рассматриваться предложение выделить в 2024 году дополнительные средства на выдачу жилищных сертификатов детям-сиротам, добавил спикер регионального парламента.