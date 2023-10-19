Производители газировки выразили уверенность в безвредности подсластителей

При этом опрошенные медики предупреждают о негативном воздействии этих веществ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Производители газированных напитков используют безопасные заменители сахара, заявили ТАСС представители профильных ассоциаций. При этом опрошенные агентством медики предупреждают о негативном воздействии этих веществ.

В среду Telegram-канал Mash сообщил, что крупнейшие российские производители газировки из-за введения акциза на сахаросодержащие напитки перешли с сахара на его заменители, такие как ацесульфам калия и аспартам. О канцерогенном эффекте последнего, в частности, в июле заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая, однако, признала допустимой дозой 40 мг этого вещества на 1 кг массы тела в сутки.

Медики в беседах с корреспондентом ТАСС призвали контролировать состав продуктов, особенно для детей - одной из крупнейших групп потребителей газировки. Как пояснила врач-диетолог Маргарита Королева, употребление сладких напитков стимулирует распространение патогенной флоры кишечника, которая начинает "кратно размножаться", снижая иммунитет, а также формирует "зависимость от сладкого вкуса", так как искусственные подсластители в 180-200 раз слаще сахара.

Замдиректора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова призвала избегать использования подсластителей в детском питании и в целом сокращать потребление сахара детьми.

Производители не согласны

В ассоциациях производителей газировки не разделяют обеспокоенности медиков, считая оба подсластителя безопасными. "Если вес человека - 50 кг, его критическая норма аспартама - 2 грамма, для этого необходимо за раз выпить больше 10 банок газировки с добавкой. Превысить предписанную ВОЗ суточную норму потребления аспартама очень сложно", - заявил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Исследования подсластителей на глобальном уровне подтверждают, что их потребление в составе различных продуктов значительно ниже индивидуально допустимой суточной нормы потребления среди населения в целом, как у детей, так и у взрослых", - добавил президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков. Он также подчеркнул, что аспартам хорошо изучен и заявления о его опасности противоречат "базе научных доказательств последних десятилетий".