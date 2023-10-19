Конструктор Иноземцев доложил Путину об авиадвигателях ПД-14 и ПД-35

Александр Иноземцев сообщил, что всего создали восемь двигателей ПД-14, на 2024 год в планах сделать 12 штук, а в 2025 году планка - 24 двигателя

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и Герой Труда, генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатели" Александр Иноземцев на встрече в Перми обсудили двигатели для гражданской и военно-транспортной авиации - внедрямый ПД-14 и проектируемый ПД-35.

"Сегодня летает три самолета МС-21, два, второй сейчас заканчивают в Иркутске, прилетят в ноябре-декабре. Таким образом, три самолета МС-21 летают с двигателями серийными ПД-14", - рассказал Иноземцев. Он также сообщил, что всего создано восемь двигателей ПД-14, на следующий год в планах сделать 12 штук, а в 2025 году планка - 24 двигателя.

"Темпы такие, что глаза боятся, а руки делают", - прокомментировал конструктор. Иноземцев также рассказал, что основная задача на ближайшие несколько лет - это оперативно устранять "детские болезни" с одновременным наращиванием производства.

Заслушав доклад, Путин обратился к конструктору: "Теперь о ПД-35, и все поручения готов исполнить".

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что двигатель ПД-35 может появиться к 2030 году, его тяга может быть ниже 35 тонн, точное решение будет весной 2024 года.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом. Лайнер создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также в качестве альтернативы самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. В апреле 2023 года сообщалось, что серийные поставки самолетов МС-21, оснащенных российскими двигателями ПД-14, планируется начать в 2024 году, будут переданы шесть лайнеров.