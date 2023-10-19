Прикамье заняло второе место в России по газификации

В регионе принята и утверждена программа на период с 2021 по 2027 годы

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Пермский край занял второе место в стране по газификации благодаря компенсации затрат на газификацию от границ земельного участка до жилого дома из регионального бюджета. Об этом сообщил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"У вас второе место по газификации", - сказал Путин.

"Да, совершенно верно. Более того, отчего у нас второе место - затраты на газификацию от границ земельного участка до границ дома мы компенсировали из регионального бюджета. Нам неважно, что газопровод проводится до населенного пункта, главное, чтобы газопровод дотянулся до людей, которые будут пользоваться газом. Это наша ключевая задача", - отметил глава Прикамья.

В 2022 году Пермский край перевыполнил план по догазификации на 26%. По словам Махонина, в Прикамье принята и утверждена программа на период с 2021 по 2027 годы. "Свыше 66 тыс. заявок - это третье место по стране, по исполнению этих заявок Пермский край занимает второе место", - сообщал ранее губернатор региона.

В прошлом году в крае было построено 22 газопровода общей протяженностью 1 200 км, что позволило подключить к газу более 4,7 тыс. домовладений. Всего же в рамках программы догазификации, утвержденной в Прикамье на период с 2021 по 2027 годы, планируется построить 284 газопровода и подключить к более экологичному топливу 22 тыс. земельных участков. Общий объем инвестиций в программу составляет 35 млрд 800 млн рублей, из них более 31 млрд рублей - средства инвестиционной программы ПАО "Газпром".