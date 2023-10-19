Власти Москвы: высокотехнологичный сектор является приоритетом для развития в городе

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома отметила, что Москва помогает компаниям с приобретением оборудования при модернизации

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Москвы считают развитие высокотехнологичного сектора своим приоритетом и работают над развитием экспорта этой отрасли. Об этом сообщила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

"Мы постоянно работаем с точки зрения расширения новых практик, потому что, естественно, высокотехнологичный сектор всегда был приоритетным. А высокотехнологичный экспорт - это, наверно, самый главный приоритет", - сказала Кострома в рамках международного экспортного форума "Сделано в России".

По ее словам, политика правительства Москвы в части поддержки высокотехнологичного экспорта строится на двух столпах. В Москве создана вся необходимая и широкая линейка мер поддержки технологических компаний. Например, с 2015 года компании науки, промышленности и IT имели преференции в виде субсидий. В настоящий момент в Москве для инновационных компаний создана линейка по всей номенклатуре. "Мы поддерживаем молодые стартапы, когда их нужно развивать. Мы помогаем привлекать любые формы инвестиций - это венчурные инвестиции, льготные кредиты под 3%, различного рода субсидии", - отметила глава департамента.

По ее словам, власти Москвы помогают компаниям с приобретением оборудования при модернизации. Город дает до 30 млн рублей. "Если вы покупаете что-то импортное, то мы вернем вам 35%. Если это отечественное оборудование, то до 50%. Это безгранично популярная мера - мы каждый год поддерживаем больше 500 компаний. Сейчас идет подбор. Весь комплекс мер сформирован для того, чтобы помогать расти", - подчеркнула она.

"Вот про пилоты. Как работает у нас эта программа: у нас действительно сейчас более 200 разных площадок. К нам приходят и органы власти, и разные подведомственные организации - здравоохранения, образования, учреждения спорта, коммерческие компании - и говорят, что готовы смотреть и внедрять инновации. Они просят помочь найти такие. Они делают спрос, мы ищем по рынку. Либо наоборот, когда к нам приходят стартапы, и мы помогаем их пилотировать. Вот сейчас этот проект настолько успешен, что мы начали экспортировать эти практики. Мы сейчас ищем зарубежных партнеров. Вот мы сейчас впервые вышли в Казахстан с этими практиками и тестируем наши инновационные решения", - добавила Кострома.

Она уточнила, что власти города продолжат помогать высокотехнологичному сектору расти. В этом помогут уже существующие эффективные меры поддержки. Кроме того, сейчас экспортерам предложено сделать выбор из 62 различных выставок и бизнес-миссий, в которых они хотят принять участие в следующем году.