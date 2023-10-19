Минстрой допустил введение компенсационного фонда для техзаказчиков

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин сообщил, что был подписан меморандум о создании Национального объединения технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Минстрой России приступил к работе по созданию профобъединения технических заказчиков, которое будет нести ответственность за качество работ его участников. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.

"У них будут все необходимые инструменты для того, чтобы гарантировать обеспечение выполнения работ, если понадобится для этого компенсационный фонд, значит, будет компенсационный фонд", - сказал он в кулуарах Международного строительного чемпионата.

Ломакин отметил, что на полях чемпионата был подписан меморандум о создании Национального объединения технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительства. В него войдут представители инжиниринговых, подрядных и проектных компаний в области управления и контроля за строительством. Сама ассоциация будет создана до конца 2023 года, отметил замминистра. Количество ее членов увеличится относительно числа компаний, подписавших меморандум, добавил он.

"Мы, конечно, будем наделять ее юридическими правами и ответственностью по аналогии с Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ - прим. ТАСС). НОСТРОЙ у нас прописан в градостроительном кодексе. Это, соответственно, работа с Госдумой, поэтому однозначно 2023-2024 годы на эту работу уйдут", - добавил Ломакин.

Представитель министерства напомнил, что сейчас законодательство уже обязывает состоять в национальных ассоциациях специалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и организации строительства. Однако эксперты в области технического заказа работ в строительстве пока не обязаны подтверждать свою квалификацию, притом что от техзаказчика напрямую зависит, насколько быстро и качественно будет возведен объект.