В Башкирии заявили, что центрам экспорта нужно открывать зарубежные представительства

Премьер-министр региона Андрей Назаров отметил, что аналогичная практика уже применяется для продвижения башкирской продукции за рубежом

ТАСС, 19 октября. Полномочия региональных экспортных центров необходимо расширить, в частности, они должны иметь возможность открывать представительства в зарубежных странах. Такое предложение на форуме "Сделано в России 2023" высказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

"Центры поддержки экспорта у нас имеют право открывать филиалы по стране. Мы предлагаем расширить [их полномочия] и дать возможность центрам поддержки экспорта открывать свои представительства и за рубежом, создавать некие торговые дома, которые дали бы возможность уже продвигать продукцию, это дало бы дополнительные возможности", - сказал он.

Назаров отметил, что аналогичная практика уже применяется для продвижения башкирской продукции за рубежом. "Когда ты не присутствуешь на тех рынках, сложно продвигать продукцию. Мы в пяти странах открыли свои представительства при торгпредставительствах, и это дает существенный рост экспортного потенциала", - добавил он.

Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит 19-20 октября в московском выставочном центре "Манеж". Организатором форума является Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Форум проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.