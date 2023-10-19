В Белоруссии будут контролировать отчуждение акций лицами из недружественных стран

Отмечается, что такое отчуждение возможно только с разрешения правительства и при условии уплаты продавцом в местный бюджет взноса в размере не менее 25% от рыночной стоимости отчуждаемых акций или недвижимого имущества

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом ввел систему контроля со стороны государства за отчуждением лицами из недружественных стран принадлежащих им акций белорусских предприятий. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства со ссылкой на указ о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики в условиях санкций.

"Указом введена система контроля со стороны государства за отчуждением лицами из недружественных стран принадлежащих им долей в уставных фондах (акций), а также недвижимого имущества белорусских предприятий", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что такое отчуждение возможно только с разрешения правительства и при условии уплаты продавцом в местный бюджет взноса в размере не менее 25% от рыночной стоимости отчуждаемых акций или недвижимого имущества.

Также указом введен сбор с юридических лиц, оказывающих услуги по въезду и размещению грузовых автомобилей, зарегистрированных в странах Евросоюза, в специально установленных местах для совершения грузовых операций.