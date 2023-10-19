В Перми разработают финансовую модель строительства третьего моста через Каму

Окончание проектирования моста завершилось раньше предполагаемого срока

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Власти Пермского края разработают финансовую модель, которая позволит построить третий мост через Каму в Перми. Об этом сообщил во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

"Когда мы с вами встречались в 2020 году, я говорил, что Перми нужен третий мост. Мы считаем, что нужно, несмотря ни на что, планировать свое будущее. Мы запроектировали этот мост и будем сейчас находить финансовую модель, чтобы этот мост все-таки строить. Я не говорю, что за год-два, но мы будем двигаться в этом направлении", - сказал Махонин.

Ранее сообщалось, что окончание проектирования моста завершилось раньше предполагаемого срока. Договор на разработку проектной документации был заключен с компанией "Гео-проект". Согласно контакту, стоимость работ по проектированию нового моста через Каму составляет 605,5 млн рублей. Компания должна была разработать и обосновать не менее трех вариантов размещения будущего моста в Перми: в створах улицы Крисанова, улицы Окулова (пл. Гайдара), а также альтернативные варианты. В качестве приоритетного варианта размещения моста рассматривался створ улицы Окулова. Построить мост планируется до 2027 года. Стоимость реализации этого проекта, по предварительным прогнозам, составит более 45 млрд рублей.

Новый мост через Каму включен в перечень объектов автодорожного строительства Пермского края и адресную инвестиционную программу региона. Предполагается, что третий мост разгрузит существующий Коммунальный мост, который будет реконструирован после строительства нового. Впоследствии, как сообщали ранее в Минтрансе Прикамья, третий мост станет еще одной связью двух берегов Камы и даст импульс развитию правобережной части Перми.

Сейчас два берега Камы в Перми связываются двумя мостами: Коммунальным и Красавинским. Коммунальный мост был построен в 1967 году, его длина составляет около 1 км. Красавинский мост длиной более 1,5 км был открыт для движения в 2005 году. Он позволил разгрузить Коммунальный мост от транзитного транспорта и пустить его по западной окраине города.