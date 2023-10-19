Губернатор Томской области предложил распространить поддержку РЭЦ на НИИ и вузы

Владимир Мазур также отметил, что нужно изменить требования к субсидированию участников зарубежных выставок, в частности, разрешить компаниям предоставлять документы на оплату расходов на выставки от своих зарубежных структур

ТАСС, 19 октября. Меры поддержки для участников выставок Российского экспортного центра (РЭЦ) необходимо распространить на вузы и научно-исследовательские институты (НИИ), так как это усилит кооперацию науки и промышленности. Такое мнение высказал на форуме "Сделано в России 2023" губернатор Томской области Владимир Мазур.

"Прошу дать образовательным организациям возможность участвовать в выставках, которые проходят при поддержке РЭЦ. Нужно дать вузам и НИИ те же возможности, что и предприятиям, для более тесной кооперации науки и промышленности. Экспортеры получат возможность презентовать комплексные предложения, включая научно-технологические и образовательные услуги", - сказал он.

Мазур отметил, что нужно изменить требования к субсидированию участников зарубежных выставок, в частности, разрешить компаниям предоставлять документы на оплату расходов на выставки от своих зарубежных структур. "Ряд выставок сегодня отказывается работать с российскими контрагентами напрямую, а такая мера будет оправдана", - добавил губернатор Томской области.

По словам Мазура, коллективный стенд РЭЦ должен быть представлен на большем числе специализированных выставок в ИТ-сфере в ключевых регионах мира. "Стенды зарекомендовали себя как эффективный инструмент", - считает он.

Также губернатор предложил создать постоянно действующие зарубежные павильоны промышленности и технологий. "[Они могут быть созданы] по аналогии с дегустационными павильонами продукции АПК. <...> Нужно масштабировать эту практику, особенно она будет востребована на новых рынках, таких как Африка, например", - пояснил Мазур.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".