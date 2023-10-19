19 октября, 16:25,
обновлено 19 октября, 16:41

В Казахстане опровергли информацию о запретах на экспорт товаров в РФ из-за санкций

Руслан Шамуков/ ТАСC
© Руслан Шамуков/ ТАСC

В Министерстве торговли и интеграции республики сообщили, что регулирование торговых отношений двух стран происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана не устанавливали запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции республики.

Читайте также
Токаев заявил, что Казахстан выступает против санкционного противостоянияКазахстан выступил против применения экономических санкций в мировой торговле

"Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет о ее некорректности. Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", - указали в ведомстве.

Отмечено, что торговля товарами так называемого двойного назначения, которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Казахстана. "В соответствии с законодательством Казахстана, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите. Система экспортного контроля является особой сферой торговой политики, которая подразумевает получение разрешительных документов необходимых для ввоза, вывоза и транзита товаров двойного назначения. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено Договором о ЕАЭС", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что 106 видов товаров, о которых ранее вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев упомянул в ответ на вопрос журналиста в кулуарах парламента, входят в перечень товаров двойного назначения. При этом, как пояснили в министерстве, экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже свыше 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля.

Ранее несколько казахстанских СМИ сообщили со ссылкой на Торебаева, что Казахстан перестал поставлять РФ 106 наименований товаров в связи с антироссийскими санкциями. Среди таких товаров были названы дроны, специализированная электроника и чипы. 

Теги:
КазахстанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация