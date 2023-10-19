В Казахстане опровергли информацию о запретах на экспорт товаров в РФ из-за санкций

В Министерстве торговли и интеграции республики сообщили, что регулирование торговых отношений двух стран происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана не устанавливали запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции республики.

"Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет о ее некорректности. Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", - указали в ведомстве.

Отмечено, что торговля товарами так называемого двойного назначения, которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Казахстана. "В соответствии с законодательством Казахстана, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите. Система экспортного контроля является особой сферой торговой политики, которая подразумевает получение разрешительных документов необходимых для ввоза, вывоза и транзита товаров двойного назначения. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено Договором о ЕАЭС", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что 106 видов товаров, о которых ранее вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев упомянул в ответ на вопрос журналиста в кулуарах парламента, входят в перечень товаров двойного назначения. При этом, как пояснили в министерстве, экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже свыше 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля.

Ранее несколько казахстанских СМИ сообщили со ссылкой на Торебаева, что Казахстан перестал поставлять РФ 106 наименований товаров в связи с антироссийскими санкциями. Среди таких товаров были названы дроны, специализированная электроника и чипы.