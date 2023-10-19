Лукашенко одобрил поправки в соглашение о параллельной работе энергосистем Белоруссии и РФ

Реализация документа позволит повысить энергетическую безопасность и надежность работы энергосистем, сообщили в пресс-службе белорусского лидера

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение Белоруссии и России от 15 марта 2011 года о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем. Соответствующий указ подписал президент, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Проектом протокола закрепляются обязательства сторон по обеспечению баланса активной мощности в случае отключения блока Белорусской АЭС. Актуализируются наименования юридических лиц России, участвующих в обеспечении параллельной работы энергосистем", - говорится в сообщении. Отмечается, что реализация документа позволит повысить энергетическую безопасность и надежность работы энергосистем.

Проект протокола одобрен в качестве основы для переговоров, на их проведение и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено правительство.