Белоусов: гибкие пошлины изымают у экспортеров 30-40% допдохода от ослабления рубля

По словам первого вице-премьера, проблема состоит в том, что одновременно с введением пошлины есть еще повышение ключевой ставки, история с дебиторской задолженностью из-за невозвратов валютной выручки экспортерам за рубежом по разным причинам, а также история с валютными кредитами

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов объяснил принцип действия механизма гибких экспортных пошлин. Такие пошлины позволяют изъять у экспортеров от 30% до 40% дополнительного дохода, полученного от ослабления курса рубля. Об этом Белоусов сказал на форуме "Сделано в России 2023".

"Хочу обратить внимание, что экспортные пошлины, в том виде, как они запущены, они изымают у экспортеров от 30% до 40% дополнительного дохода от девальвации. Специально были сделаны такие расчеты", - сообщил Белоусов на сессии "Новая сила регионов".

Белоусов пояснил, что пошлины вводились в основном для защиты внутреннего рынка. "Когда у нас девальвация рубля составила порядка 30%, если считать от уровня середины первого квартала, от где-то в районе 73-75 рублей за доллар до 100, это примерно 30%-ная девальвация. У нас изменения курса перекладываются во внутренние цены примерно с эластичностью 10%, то есть из этих 30% - 3% с определенной скоростью переложатся во внутренние цены. Многие делали эти расчеты, они примерно где-то такие получаются", - сказал Белоусов.

"Для того, чтобы замедлить этот процесс, растянуть, а желательно вообще свести на нет, собственно и были запущены эти экспортные пошлины", - объяснил он.

Как отметил Белоусов, проблема состоит в том, что одновременно с введением пошлины есть еще повышение ключевой ставки, история с дебиторской задолженностью из-за невозвратов валютной выручки экспортерам за рубежом по разным причинам, а также история с валютными кредитами. "Кредиты, взятые в иностранной валюте, по которым естественно происходит удорожание в связи с девальвацией. Для того, чтобы как-то учесть вот эти затраты, для этого и договорились, что низкомаржинальные виды экспортной деятельности мы исключим из этого постановления. Пока ни одного случая [потерь - прим. ТАСС], ко мне многие подходили из экспортеров. <...> Ни одного случая не обнаружилось. <...> Внесение изменений [в список пошлин - прим. ТАСС], конечно, возможно", - сказал Белоусов.

О курсовых экспортных пошлинах

Ранее правительство России сообщило о введении гибких экспортных пошлин на некоторые товары для защиты внутреннего рынка, которые коснутся в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, а также сахара, кондитерских изделий и какао. Они начинают действовать с 1 октября и привязаны к курсу рубля.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, размер пошлины будет составлять 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 до менее 95 рублей за доллар, а 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно.

О форуме

Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Москве 19-20 октября. Организатором форума является Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.