Эксперт: наличие экспортного потенциала - основа при создании технологического продукта

Основатель консалтинговой компании "Рарус тех" Ольга Уиллс отметила, что при планировании экспорта технологического продукта, в частности, необходимо обращать внимание на техническую новизну и необходимый уровень документирования процессов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Наличие экспортного потенциала является ключевым вопросом при создании технологического продукта. Об этом заявила основатель консалтинговой компании "Рарус тех" Ольга Уиллс на международном экспортном форуме "Сделано в России 2023".

"Технология - это новый класс актива. Именно как к классу актива и нужно относится: заниматься, развивать и улучшать. При создании технологического продукта важно учитывать, будет ли он иметь экспортный потенциал", - сказала Уиллс на сессии "Особенности высокотехнологичного экспорта: барьеры и способы преодоления".

Она отметила, что при планировании экспорта технологического продукта необходимо обращать внимание на такие фундаментальные составляющие как техническая новизна и необходимый уровень документирования процессов, выбор оптимальной операционной модели как производства, так и поставок на целевые рынки, а также на комплексную защиту технологии продукта и интеллектуальной собственности.

"Сегодня мы хотели поговорить не об экспорте вообще, а о технологическом экспорте. Такой самой сложной его части, самой комплексной, которая включает в себя инженеринговую часть, поставку собственной продукции, реализацию крупных проектов технологических, постпродажное обслуживание. И если какой-то из этих элементов отсутствует или не работает так, как он должен работать, то технологический экспорт не идет", - добавил старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков.

О форуме

Организатором форума является Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".