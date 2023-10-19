19 октября, 17:10,
обновлено 19 октября, 17:33

Иностранные "дочки" экспортеров РФ также будут обязаны продавать валютную выручку

Дом правительства Российской Федерации. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Дом правительства Российской Федерации
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Кабмин ранее сообщил, что для стабилизации валютного курса вводится продажа валютной выручки сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Экспортеры, обязанные продавать часть валютной выручки, должны обеспечить исполнение этого требования в том числе со стороны своих дочерних организаций, находящихся за пределами России. Это следует из опубликованного постановления правительства РФ.

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"(Экспортеры) обеспечивают выполнение своими дочерними хозяйственными обществами (в том числе созданными в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации) мероприятий по обязательной продаже иностранной валюты", - отмечается в документе.

Правительство РФ 11 октября сообщило, что для стабилизации валютного курса вводится продажа валютной выручки сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний. Так, с 16 октября отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.

Также вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Президент РФ Владимир Путин 28 февраля 2022 года подписал указ, согласно которому резиденты - участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) обязаны были продавать 80% иностранной валюты, зачисленной на счета участников ВЭД в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами. Позднее доля была снижена до 50%. С 10 июня 2022 года требование к экспортерам по продаже 50% валютной выручки было отменено.

В сентябре 2023 года глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что министерство выступает за более жесткий валютный контроль в текущей ситуации. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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