Иностранные "дочки" экспортеров РФ также будут обязаны продавать валютную выручку

Кабмин ранее сообщил, что для стабилизации валютного курса вводится продажа валютной выручки сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Экспортеры, обязанные продавать часть валютной выручки, должны обеспечить исполнение этого требования в том числе со стороны своих дочерних организаций, находящихся за пределами России. Это следует из опубликованного постановления правительства РФ.

"(Экспортеры) обеспечивают выполнение своими дочерними хозяйственными обществами (в том числе созданными в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации) мероприятий по обязательной продаже иностранной валюты", - отмечается в документе.

Правительство РФ 11 октября сообщило, что для стабилизации валютного курса вводится продажа валютной выручки сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний. Так, с 16 октября отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.

Также вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Президент РФ Владимир Путин 28 февраля 2022 года подписал указ, согласно которому резиденты - участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) обязаны были продавать 80% иностранной валюты, зачисленной на счета участников ВЭД в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами. Позднее доля была снижена до 50%. С 10 июня 2022 года требование к экспортерам по продаже 50% валютной выручки было отменено.

В сентябре 2023 года глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что министерство выступает за более жесткий валютный контроль в текущей ситуации.