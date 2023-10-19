Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,18-0,51%

Курс доллара снизился до 97,05 рубля, евро - до 102,8 рубля

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг продолжил расти. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,18%, до 3 255,16 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,51%, до 1 056,54 пункта. Курс доллара снизился на 0,35%, до 97,05 рубля, юань - на 0,46%, до 13,225 рубля, а курс евро повысился на 0,19%, до 102,8 рубля.

"Индекс Мосбиржи курсировал вблизи 3 250 пунктов. Склонность рубля к укреплению и слабый внешний фон пока не позволяют преодолеть зону торможения 3 260 - 3 280 пунктов и выйти к полуторагодовым пикам вблизи 3 300 пунктов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидеры роста на Московской бирже во второй половине дня вышли обыкновенные акции компании "Мечел" (+6,11%), расписки HeadHunter (+5,14%), акции "Яндекса" (+5,02%), расписки "Русагро" (+3,66%) и акции "Распадской" (+3,37%).

В лидерах падения оказались бумаги Positive Technologies (-1,59%), "Полюса" (-1,41%) и "Фосагро" (-1,37%), рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Акции Positive Technologies попали под распродажу, которая происходит с самого начала торговой недели на фоне заявлений компании о намерениях регулярно проводить дополнительный выпуск акций для премирования сотрудников и партнеров компании. После каждого дополнительного выпуска акций прибыль акционеров будет размываться", - добавил эксперт.

Прогноз на завтра

Прогноз Freedom Finance Global по индексу Мосбиржи на 20 октября - 3 220 - 3 285 пунктов.

По словам Бахтина, на Мосбирже возобновятся торги акциями VK после завершения редомициляции. "Завтра сдерживать активность покупателей может фактор пятницы. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 20 октября - 3 150 - 3 275 пунктов, по курсу рубля к доллару - 96-98", - сообщил эксперт.