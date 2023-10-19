19 октября, 17:36

Минсельхоз и ключевые производители мяса птицы достигли договоренности о стабилизации цен

По словам главы министерства Дмитрия Патрушева, экономика производства мяса птицы и яиц с учетом оказываемой государством поддержки позволяет обеспечивать для населения более приемлемый уровень цен

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минсельхоз России совместно с производителями птицеводческой отрасли достигли договоренности о стабилизации цен на внутреннем рынке. Об этом сообщило министерство по итогам совещания по текущей ситуации и перспективах отрасли птицеводства, в котором приняли участие представители Национального союза птицеводов и ключевых компаний - участников рынка.

"В ходе совещания с крупнейшими производителями достигнута договоренность об интенсификации производства и стабилизации цен на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Глава министерства Дмитрий Патрушев отметил, что экономика производства мяса птицы и яиц с учетом оказываемой государством поддержки позволяет обеспечивать для населения более приемлемый уровень цен.

"Министр также напомнил о возможных мерах государственного регулирования цен в случае, если ситуация не изменится", - отмечается в сообщении министерства.

В сентябре Минсельхоз сообщил, что снижение стоимости мяса птицы в России ожидается в ближайшее время в том числе из-за расширения производственных мощностей и сокращения сезонного спроса. 

Теги:
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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