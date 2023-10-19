ООН заявила о заинтересованности в возобновлении экспорта зерна из РФ и с Украины

Заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что организация работает над этим

ООН, 19 октября. /ТАСС/. ООН заинтересована в возобновлении устойчивого экспорта российского и украинского зерна, организация работает над этим. Об этом заявил на брифинге заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы хотим вернуться к устойчивому и регулярному коммерческому экспорту продовольствия и удобрений как с Украины, так и из Российской Федерации, что в конечном счете выгодно всему миру и поможет предотвратить рост мировых цен на продовольствие", - сказал он.

Хак не стал подробно отвечать на вопрос о состоянии переговоров по зерновой сделке между ООН и российской стороной. По его словам, всемирная организация предпринимает определенные усилия, в этом процессе задействованы такие чиновники, как заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Позднее Министерство обороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве подчеркнули, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Также ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря считаются временно опасными для судоходства.