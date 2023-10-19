Росатом оптимистично оценил перспективы перевозок по СМП

В госкорпорации рассказали, что за 2023 год по Северному морскому пути перевезли почти 29 млн тонн груза

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. На сегодняшний день за 2023-й по Северному морскому пути (СМП) уже перевезено почти 29 млн тонн груза, плановые показатели по грузоперевозкам по СМП в этом году, скорее всего, будут выполнены. Кроме того, как заявил ТАСС заместитель руководителя дирекции СМП Росатома Максим Кулинко, госкорпорация прорабатывает с Минвостокразвития вопросы деятельности единого морского оператора по Северному завозу.

"Плановый показатель на 2023 год, заложенный в федеральном проекте развития Севморпути, - 36 млн тонн. По состоянию на 18 октября перевезено уже 28,8 млн тонн. Очень большую работу провела госкорпорация по восстановлению транзита через СМП, он составил уже порядка 1,99 млн тонн. Мы позитивно оцениваем прогнозы с точки зрения выполнения плановых показателей", - сказал Кулинко.

Рекордных объемов транзитные перевозки по СМП достигли в 2021 году - 2 млн тонн. В 2022 году транзитный грузопоток, по словам официальных представителей Росатома, снизился почти на 90%.

Отвечая на вопрос о готовности Росатома стать единым морским оператором по Северному завозу, Кулинко ответил, что госкорпорация совместно с Минвостокразвития прорабатывает комплексный пакетный подход к разработке и рассмотрению необходимых проектов актов для реализации закона. "Соответствующие решения будут приняты на уровне правительства. Предварительную проработку и оценку возможной деятельности мы ведем", - сказал Кулинко.

В частности, по его словам, предстоит оценить необходимое количество грузовых судов и построить их по финансовым схемам, которые пока уточняются. "Развитие портовой инфраструктуры накладывает свои определенные ограничения с точки зрения дедвейта (предельная сумма масс полезного груза, топлива, масла, воды, массы пассажиров с багажом, экипажа и продовольствия судов - прим. ТАСС). Это должна быть сбалансированная схема, которая позволит уже действующим портам с их портовой инфраструктурой и текущим состоянием акватории портов принимать суда с необходимым объемом грузов", - уточнил Кулинко.