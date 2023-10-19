Краснодарский край начал первые поставки растительного масла в Иран

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что в 2024 году планируется нарастить экспорт в эту страну продуктов переработки злаков

ТАСС, 19 октября. Краснодарский край начал поставлять в Иран растительное масло. Кроме того, в следующем году планируется нарастить экспорт в эту страну продуктов переработки злаков, сообщил вице-губернатор Александр Руппель на сессии "Россия - Иран: Расширяя возможности" в Москве.

"Что касается экспорта - сейчас 80% наших поставок в Иран - это злаковые. Но мы бы хотели наращивать экспорт переработки - муки, крупы, изделий. В этом году, кстати, впервые начали поставки растительного масла, сейчас это около 12 процентов от общего объема экспорта. И здесь есть огромный потенциал роста", - сказал Руппель.

Сессия стала частью деловой программы Международного экспортного форума "Сделано в России". Участники сессии обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений РФ и Ирана, государственную поддержку бизнеса, в том числе страховую и кредитно-гарантийную, инвестиционное сотрудничество, оптимизацию логистики, а также взаимодействие таможенных органов двух стран.

Летом 13 краевых компаний уже заключили контракты о поставках продукции кубанских производителей в Иран на сумму более 30 млн рублей. "Сейчас идут переговоры по поводу поставок кондитерских изделий и гофрированного картона", - добавил Руппель. Вице-губернатор также отметил, что власти Краснодарского края планируют наращивать импорт продукции, которая не производится в крае, - это финики, цитрусовые, тропические фрукты и орехи.

Помимо сельского хозяйства, перспективной для сотрудничества между Россией и Ираном является туристическая отрасль. В Сочи для самостоятельных туристов из Ирана действует упрощенный порядок пересечения границы, есть экскурсионные программы и возможность разработки специального меню в ресторанах. Сейчас формируются полноценные турпакеты "под ключ", куда входит авиаперелет, трансфер, проживание и экскурсионное обслуживание.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ, эксперты называют Кубань гарантом продуктовой безопасности страны. Основным видом экспортируемой продукции региона является зерно.

О форуме

Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит 19-20 октября в московском выставочном центре "Манеж". Организатором форума является Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Форум проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.