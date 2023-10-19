Мезенцев рассказал Матвиенко о работе над проектом бюджета Союзного государства

В частности, государственный секретарь СГ сообщил, что в 2024 году будет продолжено финансирование из союзного бюджета культурно-образовательного проекта "Поезд памяти"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев рассказал председателю Совета Федерации (СФ) Валентине Матвиенко о работе над проектом бюджета СГ. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента РФ.

"В ходе беседы госсекретарь проинформировал об этапах работы над проектом бюджета Союзного государства, увеличении числа мероприятий военно-патриотической и гуманитарной направленности, завершении работы над рядом программ и об открытии новых", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Мезенцев подчеркнул, что в 2024 году будет продолжено финансирование из союзного бюджета культурно-образовательного проекта "Поезд памяти", который "подтвердил заинтересованность молодежи России и Беларуси во включенности в работу по защите исторической правды". Как отметила спикер СФ, проект расширяется, его поддерживают в странах СНГ, а российские и белорусские сенаторы уделяют его реализации особое внимание.

"Это яркий пример расширения диалога с молодежью. Проект подтверждает единство наших позиций по сохранению памяти о подвиге советского солдата, победившего в Великой Отечественной войне, о необходимости противодействовать попыткам переписывать нашу историю, а также беспрецедентному давлению на братские страны, объединенные Союзным договором", - цитирует пресс-служба Матвиенко.

Собеседники также затронули вопросы подготовки к проведению XI Форума регионов Белоруссии и России, который состоится в 2024 году в Витебске. Матвиенко подчеркнула значимость работы СФ и Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии по широкому кругу вопросов, в том числе по формированию повестки форума и тех тем, которые будут обсуждены на круглых столах. По ее мнению, участие парламентариев и экспертов в дискуссиях позволяет вырабатывать рекомендации, которые востребованы министерствами и ведомствами двух стран.