Дефицит бюджета Карелии вырос в 1,5 раза после корректировки

Изменения в главный финансовый документ региона поддержали 22 депутата

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Карелии во втором и окончательном чтении приняли поправки в закон о бюджете региона на 2023 год, увеличив доходы на 3,7%, расходы - на 6%, а дефицит почти в полтора раза - на 49,1%, передает корреспондент ТАСС.

В четверг парламентарии утвердили новые параметры бюджета на 2023 год. С учетом корректировок доходы составили 80,1 млрд рублей , расходы - 86,1 млрд рублей , а дефицит - 6,1 млрд рублей. Таким образом, по отношению к утвержденным ранее параметрам бюджета доходы выросли на 3,7%, расходы - на 6%, а дефицит - на 49,1%.

"Поправки предусматривают уточнение основных параметров бюджета: учитывают предоставление республике бюджетных кредитов на развитие инфраструктуры и дополнительных безвозмездных трансфертов, которые мы получали в течение года, а главное - позволяют перераспределить внутренние ресурсы исходя из актуальности задач на конец года. Отмечу, что главный источник перераспределения - экономия на обслуживании госдолга", - прокомментировала поправки на своей странице в соцсети "ВКонтакте" министр финансов региона Елена Антошина.

Изменения в главный финансовый документ региона поддержали 22 депутата, еще 6 выступили против.

По словам Антошиной, около 100 млн рублей направят на лекарственное финансирование граждан, 40 млн рублей - на предоставление социальной помощи семьям с детьми и инвалидам, находящимся в сложной ситуации, еще 84,2 млн рублей - на приобретение лекарств и медицинских изделий. Также 8,7 млн рублей выделили на покупку комплектов для новорожденных, которые потребуются уже в начале 2024 года. —0—трэ.