Группа "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга в объединении финразведок

Такое решение приняли в связи с подрывом доверия ведомству, вызванным его позицией по украинскому конфликту и "выбранными им способами коммуникации"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Группа "Эгмонт", объединяющая подразделения финансовых разведок стран мира, приняла решение приостановить членство Росфинмониторинга в организации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Эгмонт".

"Приостановить членство Росфинмониторинга в Группе "Эгмонт" на срок, необходимый для защиты интересов Группы "Эгмонт" и обеспечения достижимости ее целей", - отмечается в сообщении.

Как утверждается в изложенной в заявлении официальной позиции "Эгмонт", решение принято в связи с подрывом доверия Группы к Росфинмониторингу, вызванным его позицией по украинскому конфликту и "выбранными им способами коммуникации".

Группа "Эгмонт" объединяет подразделения финансовой разведки 170 стран и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Росфинмониторинг является членом Группы "Эгмонт" с июня 2002 года.