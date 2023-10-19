Власти Смоленской области предусмотрели субсидию для экспортеров-МСП на 2024 год

Это позволит увеличит объем экспорта на 10%

ТАСС, 19 октября. Региональное финансирование на субсидию для экспортеров - представителей малого и среднего бизнеса Смоленской области предусмотрено на 2024 год, это позволит увеличит объем экспорта на 10%, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мера поддержки поможет тем, кто столкнулся со снижением маржинальности.

"На 2024 год предусмотрено региональное финансирование на субсидию для экспортеров-МСП. Она будет актуальна для компаний, у которых на фоне санкций упала маржинальность. В этой связи прогнозируется рост экспорта на 10%", - говорится в сообщении.

Регион популяризирует экспорт: например, на базе смоленского центра экспорта запущен подкаст "Экспорт средней полосы", где на конкретных примерах рассказывается, как экспортеру адаптироваться и продолжать работать в современных условиях. Кроме этого, внедряются два приоритетных инструмента регионального экспортного стандарта: акселерационные программы для экспортеров и размещение на международных маркетплейсах.

В ходе сессии международного экспортного форума "Сделано в России" губернатор региона Василий Анохин отметил, что 90% общего объема экспорта - это несырьевой неэнергетический экспорт. По итогам 2022 года, несмотря на санкционное давление, экспорт МСП вырос на 15%. Количество экспортеров в регионе в 2022 году достигло рекордной отметки - более чем 2 000 организаций, из них 90% - МСП.

В регионе экспортерам в течение пяти лет оказывают "Экспортный форсаж", в результате чего объем экспорта компаний-участниц увеличился на $33 млн. На международных электронных торговых площадках зарегистрировали 113 смоленских компаний на маркетплейсах за рубежом. В результате заключено 147 экспортных контрактов на $5,4 млн. Для максимального упрощения доступа бизнеса к господдержке с 2022 года все услуги по размещению на маркетплейсах заключаются на платформе "Мой экспорт", за последние несколько месяцев за услугами через цифровую платформу обратились более 400 раз.