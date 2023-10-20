"Мегафон" расширит линейку своих телефонов до конца года

Компания также планирует в следующем году увеличить долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сотовый оператор "Мегафон" расширит линейку собственных кнопочных телефонов до семи моделей до конца текущего года и планирует в 2024 году увеличить долю в рыночном сегменте до 35%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"До конца года линейка телефонов Fontel расширится до семи моделей", - рассказали в "Мегафоне".

Все модели, как сообщили в пресс-службе, оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двух сим карт и емкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней. "Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания "Мегафона" Revo Charge", - добавили в пресс-службе.

В "Мегафоне" также рассказали, что в 2024 году компания рассчитывает увеличить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

"Мегафон" запустил собственную торговую марку потребительской электроники Fontel в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP200 поступил в продажу в январе.

Телефоны, которые разработаны сотовым оператором, представлены в магазинах "М.Видео" и "Ашан", а также в отделениях "Почты России".