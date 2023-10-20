Nvidia и Foxconn будут совместно разрабатывать электромобили и беспилотные авто

Проект предусматривает разработку автомобилей для сторонних заказчиков и организацию их серийного производства

ГОНКОНГ, 20 октября. /ТАСС/. Американская технологическая компания Nvidia и тайваньская Foxconn намерены совместно разрабатывать инфраструктуру для электромобилей и беспилотных авто. Об этом сообщила тайваньская газета "Тайбэй шибао".

Как отмечает газета, Nvidia будет отвечать за создание центров обработки данных для искусственного интеллекта: они будут обеспечивать обработку больших массивов информации для обучения систем автопилота для электромобилей.

Председатель правления Foxconn Лю Янвэй указал, что проект предусматривает разработку электромобилей для сторонних заказчиков и организацию их серийного производства. Он отметил, что Foxconn ожидает поступления подобных заказов от китайских брендов сразу после того, как правительство КНР снимет ограничения на оказание подобных услуг на контрактной основе. "Китай рано или поздно ослабит ограничения на аутсорсинг", - приводит его слова газета. Он отметил, что в настоящее время в КНР насчитывается около 200 производителей электромобилей, которые жестко конкурируют, пытаясь сохранить и расширить свою долю рынка.

Издание указывает, что Foxconn планирует построить на Тайване заводы по производству электромобилей, которые будут выпускать от 50 до 100 тыс. авто в год. Компания также сообщила о том, что ведет переговоры с 14 потенциальными заказчиками и осуществляет разработку 23 проектов. По оценке Foxconn, наиболее перспективными рынками для электромобилей после Китая могут стать Индия и Япония.

На этой неделе Foxconn представила грузовой электромобиль Model N, а также серийную версию электрического кроссовера Model B. Кроме того, компания сообщила, что планирует начать серийное производство новой модели электрокроссовера Model C в следующем году.

Foxconn - крупнейший в мире контрактный производитель электроники. Компания выполняет заказы для таких ведущих мировых корпораций, как Apple, Cisco, Google, Microsoft, Nintendo, Nokia, Sony, Tesla и другие. В рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500 компания Foxconn занимает 27-ю строчку.