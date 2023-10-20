20 октября, 00:27

"Известия": кабмин поддержал поправки о рекламе российского вина на билбордах

Владимир Смирнов/ ТАСС
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Как утверждают авторы законопроекта, его принятие должно создать благоприятные условия для развития виноградарства и виноделия в России и формирования культуры потребления вина в стране

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало поправки в законопроект, разрешающий размещать рекламу о винодельческих хозяйствах, районах и зонах и о том, какие вина там производят. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект отзыва кабмина.

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По данным газеты, изначально проект подразумевал, что будет разрешена и реклама конкретных торговых марок, однако этот пункт правительство не одобрило "в целях защиты жизни и здоровья граждан". Как отметили в кабмине, в законопроекте целесообразно предусмотреть рекламу винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров.

Можно будет указывать виды вина, которые создаются в таких зонах, рассказывать об их классификации и видах винограда, использованных при производстве. "Кроме того, законопроектом необходимо ограничить использование в рекламных материалах образцов потребительской упаковки (тары) алкогольной продукции", - отмечается в отзыве кабмина.

"Известия" отметили, что законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2022. В пояснительной записке к проекту говорится, что российское виноделие находится в стадии активного становления. Винодельческие компании инвестируют в производство, создают собственные виноградники и питомники, растет число небольших виноделен, идет процесс импортозамещения виноматериалов. Как утверждают авторы законопроекта, его принятие должно создать благоприятные условия для развития виноградарства и виноделия в России и формирования культуры потребления вина в стране, отмечает газета. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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