В Австралии введут обязательную маркировку о вреде алкогольной продукции

Мера обусловлена увеличением в стране количества смертей, напрямую связанных с употреблением спиртосодержащих напитков

СИДНЕЙ, 20 октября. /ТАСС/. Федеральное правительство Австралии обяжет производителей и продавцов алкогольной продукции наносить на бутылки, банки и коробки надписи, предупреждающие о вреде алкоголя. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на департамент здравоохранения страны.

По ее данным, этикетки с предупреждающими о вреде алкоголя надписями и фотографиями будут размещены на всех продаваемых в Австралии емкостях со спиртосодержащими напитками. "Правительство Австралии считает маркировку [алкогольной продукции] очень важным средством повышения осведомленности потребителей о вреде, связанном с алкоголем", - приводит газета слова помощника министра здравоохранения Гед Кирни.

Издание отмечает, что главной причиной этого решения стал новый отчет департамента здравоохранения, показавший десятипроцентный рост числа смертей, связанных с алкоголем. "Показатели смертности, напрямую связанной с употреблением алкоголя, в Австралии выросли почти на 10% в период с 2021 по 2022 год", - сообщает Sydney Morning Herald, отмечая, что также был зафиксирован существенный рост числа пациентов, столкнувшихся с такими осложнениями, вызванными употреблением алкоголя, как депрессия и тревожные состояния, сердечно-сосудистые нарушения и злокачественные новообразования.

Сообщается, что у производителей и продавцов есть время до 1 февраля 2024 года для нанесения соответствующей маркировки на все емкости с алкогольной продукцией.