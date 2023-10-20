В Казахстане запустят информационную систему по контролю лекарств

Она позволит снизить риск теневой торговли медикаментами и эффективно планировать их закупку, сообщил вице-министр здравоохранения республики Бейбут Есенбаев

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют запустить цифровую систему отслеживания лекарств для контроля за препаратами. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам совещания, на котором систему презентовали премьер-министру Алихану Смаилову.

Система отслеживания лекарств позволит исключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях, вести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств. Для полного контроля на каждую упаковку будут наносить двухмерный уникальный код Data Matrix. В результате появится возможность отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования.

"Система значительно снизит риск теневой торговли лекарственными средствами и поможет эффективно планировать их централизованный закуп. В целом на платформе можно отслеживать запас препаратов вплоть до количества таблеток", - сказал вице-министр здравоохранения Казахстана Бейбут Есенбаев.

Отмечается, что повышение прозрачности в этой сфере позволит выявить возможную контрафактную продукцию, а также контролировать утвержденные розничные цены на лекарства. "Жители страны будут полностью защищены от подделок. Потребитель может не сомневаться в легальности приобретаемых лекарственных препаратов, их безопасности для жизни и здоровья", - пояснила заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова.

Проект реализуется в пилотном режиме. Внедрить систему контроля лекарств планируют с июля 2024 года. Премьер-министр поручил детально проработать весь функционал платформы, чтобы она была максимально эффективной и при этом удобной в использовании на уровне больниц, поликлиник, сельских объектов здравоохранения и аптек.

Кроме того, Смаилову презентовали единую цифровую базу учета очередности в детские сады. Ее разработали для обеспечения полной прозрачности распределения мест в дошкольные организации. Через государственный портал Egov.kz или мобильные приложения банков второго уровня можно будет выбрать до четырех детских садов для постановки ребенка в очередь и затем отслеживать статус своей заявки в режиме онлайн. Запуск единой цифровой базы запланирован на январь 2024 года.