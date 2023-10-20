20 октября, 03:18
Палестино-израильский конфликт

Торги на фондовой бирже Гонконга открылись снижением котировок

По данным аналитиков, это может быть связано с опасениями по поводу палестино-израильского конфликта

ГОНКОНГ, 20 октября. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись снижением котировок. Индекс Hang Seng снизился на 168,63 пункта (0,97%), до отметки 17 127,26.

Аналитики отмечают, что падение индекса связано с опасениями по поводу палестино-израильского конфликта.

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Кроме того, отмечает гонконгская радиостанция RTHK, такая динамика также может быть вызвана риторикой Федеральной резервной системы США: по мнению инвесторов, ключевая ставка в ближайшем будущем будет держаться на высоких уровнях. 

Теги:
КитайПалестино-израильский конфликт
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