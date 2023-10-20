Китай в январе - сентябре нарастил импорт нефти из России на 24,4%

Поставки СПГ из РФ в КНР за тот же период выросли на 47%

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Поставки российской нефти в Китай в январе - сентябре выросли в годовом исчислении на 24,4% и составили 79,9 млн тонн. Это следует из данных, опубликованных на сайте Главного таможенного управления КНР.

При этом стоимость закупленного Китаем у России сырья за этот период снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $43,6 млрд.

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию и Ирак.

Кроме того, поставки СПГ из России в Китай в январе - сентябре выросли на 47%, до 6,2 млн тонн. Стоимость поставок при этом снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составила 4 млрд долларов. Россия занимает третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай, уступая Австралии и Катару.