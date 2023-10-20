Fujitsu не комментирует сообщения о своем уходе из России

Представитель пресс-службы токийской штаб-квартиры компании при этом отметил, что в организации знают о сообщениях о предстоящем выходе корпорации из бизнеса в РФ

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Японская электротехническая корпорация Fujitsu не комментирует появившиеся в СМИ сообщения о предстоящей ликвидации ее юридического лица в России. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы токийской штаб-квартиры компании.

"Нам известно о сообщениях о предстоящем выходе нашей корпорации из бизнеса в России, - сказал он. - Однако у нас нет намерения это комментировать. Не ожидаются также какие-либо пресс-релизы на такую тему".

По данным сервиса Rusprofile, процесс ликвидации российского юрлица Fujitsu ООО "Фуджитсу технолоджи солюшнз" уже запущен. Дата ликвидации намечена на 15 августа 2024 года.

По данным РБК, Fujitsu еще в прошлом году приостановила прямые поставки своей продукции в Россию и предоставление там услуг.

Эта корпорация занимает первое место в Японии и шестое место в мире по доходам от предоставления услуг в сфере информационных технологий. Она также производит широкий круг электротехнической продукции. В Fujitsu заняты более 124 тыс. человек.