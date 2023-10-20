Более 70 компаний Монголии представили продукцию на выставке-ярмарке в Улан-Удэ

Как сообщили в правительстве Бурятии, предприниматели и мастера из соседнего государства привезли текстиль, изделия народно-художественных промыслов, сувениры, продукты питания и товары для здоровья

УЛАН-УДЭ, 20 октября. /ТАСС/. Изделия из кашемира, шерсти и кожи, ковры, аксессуары и украшения, сувениры представлены на выставке-ярмарке в Улан-Удэ с участием предпринимателей из Монголии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Бурятии.

"Международная российско-монгольская выставка-ярмарка открылась в Физкультурно-спортивном комплексе, она продлится до 21 октября. Свою продукцию представили более 70 ведущих компаний Монголии", - сообщили в пресс-службе.

Предприниматели, мастера из соседнего государства привезли текстильную продукцию, изделия народно-художественных промыслов, сувениры, продукты питания, товары для здоровья. Также в выставке принимают участие предприниматели Бурятии. "Всего представлено около 100 российских и монгольских компаний", - уточнили в пресс-службе.

По итогам 2022 года российско-монгольский товарооборот вырос на 40% и составил более $2,6 млн. Бурятия как приграничный регион особенно плотно сотрудничает с соседним государством. В прошлом году Монголия в обороте внешней торговли Бурятии заняла шестое место из стран-партнеров республики.

В 2021 году в Бурятии прошли мероприятия по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.