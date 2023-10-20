Эксперт: Японии придется запускать АЭС при нарушении поставок нефти с Ближнего Востока

Директор Центра изучения Ближнего Востока при Японском институте экономики энергетики Сюдзи Хосака при этом назвал маловероятным прекращение поставок нефти в страну на фоне обострения палестино-израильского конфликта

ТОКИО, 20 октября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Прекращение поставок нефти в Японию с Ближнего Востока на фоне обострения палестино-израильского конфликта маловероятно, однако в случае нарушения стабильности поставок Токио не останется ничего, кроме перезапуска АЭС, остановленных после землетрясения в марте 2011 года и аварии на "Фукусиме-1". Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор Центра изучения Ближнего Востока при Японском институте экономики энергетики Сюдзи Хосака.

"В настоящее время Япония импортирует 95% нефти с Ближнего Востока, [при этом] 80% - из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Сложно представить, что весь импорт из этих двух стран, а также из Кувейта и Катара прекратится", - сказал он. Помимо того, что Садовская Аравия и ОАЭ являются крупнейшими поставщиками нефти в Японию, сама Япония является для Саудовской Аравии и ОАЭ одним из крупнейших ее покупателей.

"Однако, если импорт из этих стран станет нестабильным, я думаю, что в настоящее время нет другого выбора, кроме как использовать накопленные запасы нефти и перезапускать атомные электростанции", - добавил Хосака в ответ на вопрос о том, какие страны могли бы заместить Японии эти поставки. При этом он отметил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Токио продолжит переход к возобновляемым источникам энергии.

Говоря о влиянии обострения ситуации на Ближнем Востоке на японскую энергобезопасность, он отметил, что "на данный момент не наблюдается особого роста цен на нефть". "Однако, если ситуация ухудшится, нельзя исключать, что это окажет влияние на японскую экономику. Кроме того, если цены на нефть будут расти в долгосрочной перспективе, в Японии может ускориться процесс отказа от нефти", - добавил Хосака.

Позиция Японии

Наблюдатели обращали внимание, что в условиях зависимости от поставок нефти из ближневосточного региона Япония изначально заняла значительно более сдержанную позицию, чем ее партнеры по G7. Так, Японии, которая является председателем "семерки" в этом году, не было пяти стран - членов "семерки", которые выступили с поддержкой Израиля и осуждением ХАМАС, назвав его действия терактом. Позднее, однако, в Токио назвали действия ХАМАС терактом, таким образом позиция Японии приблизилась к позициям коллег по G7, хотя лидеры объединения до сих пор не выступили с совместным заявлением.

"Реакция Японии первоначально была "сдержанной", однако [потом] правительство Японии стало упоминать слово "теракт" в отношении атак со стороны ХАМАС, а также стало упоминать о [праве] Израиля на самооборону, о чем ранее не говорило. [Таким образом], реакция Японии приближается к позиции G7, в том числе США. Поэтому появилась разница в позициях Японии и арабских стран, критикующих Израиль", - пояснил Хосака.

Зависимость от ближневосточной нефти

Зависимость Японии от ближневосточной нефти сейчас находится на уровне 95%, что превышает показатель в 77,5%, который отмечался в 1973 году, когда произошел так называемый нефтяной шок. Тогда арабские нефтедобывающие страны ввели эмбарго на поставки нефти в страны, поддерживавшие Израиль в Войне Судного дня. Под ударом оказались США, несколько государств Западной Европы, а также Япония, чья экономика в 1974 году показала спад впервые с момента окончания Второй мировой войны.

После "нефтяного шока" Япония предприняла усилия для сокращения доли нефти в своем энергобалансе. Если в 1973 году этот вид топлива обеспечивал 75,5% вырабатываемой в стране электроэнергии, то в 2021 году показатель опустился до 36%.

Несмотря на это, Япония практически полностью зависит от Ближнего Востока в поставках нефти. В 2021 году страна получала из этого региона 91,9% всей импортируемой нефти (39,7% - Саудовская Аравия, 34,7% - ОАЭ, 8,4% - Кувейт, 7,6% - Катар, 0,5% - Оман), следующим крупнейшим поставщиком была Россия, дававшая Токио 3,6% импорта нефти. После начала конфликта на Украине Япония перестала покупать российскую нефть за исключением поставок, увязанных с импортом сжиженного природного газа с проекта "Сахалин-2". При этом Токио сохраняет долю в 30% в проекте "Сахалин-1", откуда ранее поставлялась нефть.