Новое приложение "Тинькофф банка" пропало из App Store

Оно исчезло из магазина менее чем через сутки

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Приложение "Тинькофф банка" менее чем через сутки пропало из официального магазина приложений Apple для iOS, убедился корреспондент ТАСС.

"Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе", - отмечается в сообщении магазина, если перейти по ссылке для скачивания приложения.

19 октября приложение "Тинькофф банка" стало вновь доступно в App Store, банк советовал успеть скачать его в тот же день.

В марте 2023 года после санкций ЕС приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. В августе мобильное приложение банка пропало и из Google Play. После удаления приложения "Тинькофф" устанавливал его на iOS только через своего представителя на встрече.