РНКБ вдвое нарастил выдачу кредитов самозанятым

За январь - сентябрь 2023 года кредитная организация выдала самозанятым более 3 млрд рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Крымский банк РНКБ (входит в группу ВТБ) за январь - сентябрь 2023 года выдал самозанятым более 3 млрд рублей в виде кредитов. Это вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила кредитная организация.

Так, с начала года банк выдал самозанятым по программам ипотечного кредитования 2,2 млрд рублей, в рамках автокредитования - более 600 млн рублей. По программам беззалогового потребительского кредитования - свыше 300 млн рублей.

Кроме этого, в 2023 году самозанятые оформили кредитные карты РНКБ с общим лимитом более 280 млн рублей, уточнили в банке.

В настоящий момент количество клиентов, которые зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, превысило 75 тысяч клиентов.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 113 тыс. корпоративных клиентов.