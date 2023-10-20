В Омской области количество соцпредпринимателей выросло на 34% за год

Регион вышел на первое место по их числу в Сибирском федеральном округе

ОМСК, 20 октября. /ТАСС/. Число социальных предпринимателей выросло в Омской области за год на 34% - их стало 187. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Заремба на международном форуме социальных предпринимателей "Инносиб", который проходит в Омске с 19 по 21 октября. Таким образом, регион вышел на первое место по Сибирскому федеральному округу и 13 место среди всех регионов России, подчеркнул он.

Заремба уточнил, что для соцпредпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, в Омской области действуют пониженные ставки. Благодаря этой мере они сэкономили в 2022 году около 60 млн рублей.

Первый замминистра экономики Омской области Денис Кушнер добавил ТАСС, что предприниматели в этой сфере ежегодно получают гранты на реализацию своих проектов. "Если в прошлом году на эти цели было направлено 59 млн рублей, то в этом - уже 85 млн рублей (+44% - прим. ТАСС)", - уточнил он. Региональные власти рассчитывают, что в следующем году федеральное финансирование этого направления также будет увеличено.

В форуме "Инносиб", организованном Центром инноваций социальной сферы при поддержке правительства Омской области, принимают участие представители 10 стран и республик Донбасса. Программа включает около 40 мероприятий. 19 октября для участников были организованы мастер-классы. 20 октября - основной день деловой программы. 21 октября гости форума познакомятся с лучшими социальными организациями Омской области. Впервые на форуме работают площадки по вопросам экологии и вовлечению в предпринимательство пенсионеров.

Социальное предпринимательство - один из видов бизнес-деятельности, в первую очередь направленный на решение проблем в социальных сферах: образовании, здравоохранении, культуре, экологии. Находясь на пересечении бизнеса и благотворительности, соцпредпринимательство решает важные социальные и культурные задачи общества, а также позволяет адаптироваться социально незащищенным категориям граждан.