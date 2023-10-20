ВТБ составил портрет клиентов, которые попадались на уловки финансовых мошенников

Средний возраст "жертвы" аферистов составил от 35 до 44 лет, следует из сообщения банка

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ составил портрет своих клиентов, которые попадались на уловки финансовых мошенников - в 2023 году соотношение женщин и мужчин оказалось примерно одинаковым - 50,4% против 49,6%, а средний возраст "жертвы" аферистов составил от 35 до 44 лет, следует из сообщения пресс-службы банка.

По данным исследования ВТБ, женщины чуть чаще подвергаются атакам мошенников, на них приходится 50,4% случаев. А наибольшее количество атак приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет (25,4%). Доля клиентов от 45 до 54 лет снизилась на 4 п. п. по сравнению с 2022 годом и стала занимать около 21%, от 55 до 64 лет - 17%, от 25 до 34 лет и люди старшего поколения (от 65 лет) - по 14%. Молодежь стала больше попадаться на уловки мошенников - доля таких клиентов в возрасте до 25 лет выросла с 4% в 2022 году до 8% в 2023 году.

При этом много "жертв" финансовых аферистов проживают в Москве (20,4%), Московской области (8,5%) и Санкт-Петербурге (6,6%). Мошенническая активность также высока в Новосибирской (3,9%) и Самарской областях (3,5%), Краснодарской крае (3,2%), Свердловской области (3,2%). Отмечается, что Северный Кавказ потерял лидерство по минимальному числу активности злоумышленников. В этом году менее 1% мошеннических случаев приходится на Оренбургскую область, Ханты-Мансийский АО, Омскую, Вологодскую, Мурманскую области, Приморский край, Республику Бурятия. Наибольшая доля пострадавших клиентов, рассчитанная от аудитории "ВТБ онлайн" в регионе, приходится на Новосибирскую, Воронежскую, Самарскую области и Хабаровский край. Однако этот показатель не превышает 0,3%.

Специалисты ВТБ подсчитали, что с начала 2023 года в банк поступило 5,3 млн сообщений о звонках мошенников, что на 20% меньше, чем годом ранее. Банку удалось спасти более 9,5 млрд руб. на счетах. Большую часть звонков мошенники совершают с мобильного телефона - 74%, на долю мессенджеров приходится - 20%, с городских номеров - 4%.

"Наиболее распространены обманы, основанные на социальной инженерии, примерно каждый третий случай приходится на оформление кредитов. Победить мошенников и уберечь свои деньги помогут, в первую очередь бдительности и финансовая грамотность. Клиент может стать жертвой злоумышленников, только если сам сообщает им свои персональные данные. Поэтому внимательно читайте тексты смс-уведомлений от банка. Деньги клиентов хранятся в безопасности только на том счете, который сам клиент физически открывал в обслуживающем банке", - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.