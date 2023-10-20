Henderson проведет IPO

Листинг ожидается в начале ноября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ретейлер Henderson, управляющий сетью салонов мужской одежды и обуви в России, планирует провести первичное публичное размещение акций, листинг ожидается в начале ноября. Для IPO компания проведет допэмиссию, кроме того, часть акций может продать основатель компании Рубен Арутюнян. В результате доля акций в свободном обращении может составить более 10%, говорится в сообщении компании.

"ПАО Хэндерсон фэшн групп <…> объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций компании с листингом на Московской бирже. Листинг и начало торгов акциями ожидаются в начале ноября 2023 года", - сообщает компания.

Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании. "При определенных рыночных условиях акционер-основатель может дополнить предложение частью акций своего текущего пакета. <…> Ожидается, что по результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float), с учетом дополнительной эмиссии и предложения акций со стороны существующего акционера-основателя, может составить более 10%", - добавляет ретейлер.

При этом Арутюнян сохранит за собой преобладающую долю в уставном капитале Henderson и продолжит управлять развитием бизнеса группы. Привлеченные в ходе IPO средства, как ожидается, будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста ретейлера. Сделка также позволит создать ликвидность для акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников, а также повысить узнаваемость группы.

Уставный капитал "Хэндерсон фэшн групп" составляет 1,8 млрд рублей и разделен на 36 млн обыкновенных акций номиналом 50 рублей каждая. В четверг "Хэндерсон фэшн групп" опубликовала проспект допэмиссии в отношении 9 млн обыкновенных акций. Основным акционером компании является Арутюнян.

О компании

Henderson - одна из ведущих в России сетей магазинов мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики. По состоянию на 30 июня у Henderson работало 159 салонов в России и два салона в Армении. Выручка АО "Хэндерсон фэшн групп" по МСФО в 2022 году выросла на 30,6%, до 12,4 млрд рублей, чистая прибыль - в четыре раза, до 1,8 млрд рублей.