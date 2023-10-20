Минпромторг рекомендовал для госзакупки машины Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич" и Haval

В перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минпромторг рекомендовал автомобили брендов Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute и Haval для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Минпромторг России подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими. На сегодняшний день Минпромторгом России рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей: бренд Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), бренд УАЗ (модели: "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР), бренд Aurus (модели: Senat, Komendant), бренд "Москвич" (модели: 3, 3е, 6), бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky), бренд Haval ( модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9)", - говорится в сообщении.

В перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов. В приоритетном порядке для закупки должны рассматриваться высоколокализованные модели, при этом закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в 2023 году - не менее 3,2 тыс. баллов), может осуществляться по разрешению, которое выдается в порядке, установленном приказом Минпромторга РФ.

Перечень планируется обновлять по мере выхода на рынок новых моделей российского производства.

"Такое решение способствует как поддержке спроса на российские автомобили, так и дальнейшему развитию отечественной автомобильной промышленности, наращиванию объемов и модернизации производства, совершенствованию модельного ряда. Стабильная работа предприятий автопрома, в свою очередь, позволит обеспечить дальнейший экономический рост ряда субъектов Российской Федерации и всей страны в целом", - считают в Минпромторге.

Ранее президент России Владимир Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Позднее в Минпромторге заверили ТАСС, что российские автопроизводители смогут удовлетворить потребность в авто для госструктур. "Аурус", "Автоваз" и "Москвич" также заявили, что имеют достаточные производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос на автомобили для нужд госсектора. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты намерены использовать авто этих марок.