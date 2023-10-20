Казахстан предложил СНГ продолжать снимать ветеринарные барьеры в торговле

Между странами есть потенциал дальнейшего развития "межрегионального и приграничного сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности", сказал глава Минсельхоза республики Айдарбек Сапаров

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана предлагают странам СНГ продолжать работу над устранением ветеринарных и фитосанитарных барьеров в торговле. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров на министерской конференции государств - участников СНГ по вопросам сотрудничества в области продовольственной безопасности в Астане.

"Между нашими странами имеется огромный потенциал дальнейшего развития межрегионального и приграничного сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности. Каждая из наших стран имеет традиционные сельскохозяйственные специализации. Нашей дальнейшей задачей является наращивание объемов взаимной торговли. Для этого необходимо продолжить работу по снятию торговых ограничений, в том числе ветеринарных и фитосанитарных барьеров", - сказал Сапаров.

Он отметил, что государства Содружества являются самыми крупными торговыми партнерами республики. "Общий объем товарооборота продукции АПК Казахстана со странами СНГ в 2022 году увеличился на 23% и составил $6,5 млрд - это 60% всего товарооборота продукции АПК Казахстана. При этом экспорт Казахстана в страны СНГ за прошлый год составил почти $3 млрд, увеличившись на 27% - это 56% всего экспорта АПК республики", - пояснил министр.

По его словам, Казахстан в 2022 году закупил у стран СНГ продукцию АПК на $3,5 млрд (67% всего импорта страны). Сапаров полагает, что странам Содружества следует стимулировать торговлю сельхозпродукцией как в регионе, так и за его пределами.

Министр напомнил об инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, который заявил о готовности Казахстана выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. "Для этого у страны есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика. Соседство с крупнейшим рынком потребления продуктов питания - Китаем - также является положительным фактором. Казахстан уже является надежным звеном, через которое проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой", - подчеркнул глава Минсельхоза.