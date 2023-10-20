В Австралии не станут расторгать договор аренды порта Дарвина с Landbridge

В заявлении канцелярии премьер-министра сказано, что страна продолжит анализ документа и "его соответствие требованиям национальной безопасности"

СИДНЕЙ, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Австралии отказалось от намерения расторгнуть договор аренды морского порта Дарвина, заключенный с китайской компанией Landbridge в 2015 году. Соответствующее заявление распространила канцелярия австралийского премьер-министра.

В документе отмечается, что "нет необходимости в изменении или расторжении [договора] аренды порта Дарвин". "Анализ условий договора и его соответствие требованиям национальной безопасности будет продолжен, и граждане Австралии могут быть уверены, что безопасность страны не будет поставлена под угрозу, но при этом Австралия останется конкурентоспособным направлением для иностранных инвестиций", - указано в заявлении.

Ранее премьер Австралии Энтони Альбанезе заявлял, что этот договор, заключенный на 99 лет, был "серьезной ошибкой прежнего правительства страны". В ходе своей предвыборной кампании он обещал пересмотреть его условия и, в случае их несоответствия интересам Австралии, расторгнуть.

Китайская компания Landbridge получила в аренду морской порт Дарвина (расположен на северо-западном побережье австралийского континента) на 99 лет, заплатив за это 506 млн австралийских долларов (около $320 млн). По условиям договора она обязалась модернизировать и расширить за свой счет портовую инфраструктуру, построить причал и разгрузочные доки, а также углубить дно судоходного канала порта.

После заключения договора аренды в 2015 году власти США призвали австралийское правительство пересмотреть это решение, выразив опасения из-за присутствия китайской компании в непосредственной близости от военных баз, используемых американскими ВМС. После прихода к власти в мае 2022 года Альбанезе пообещал расторгнуть этот договор, однако при тщательном анализе его условий государственная комиссия "не нашла оснований для разрыва соглашения по соображениям национальной безопасности".