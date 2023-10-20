Совет директоров "Татнефти" 27 октября обсудит прогноз деятельности на 2024 год

На заседании обсудят такие вопросы, как итоги исполнения бюджета "Татнефти" за девять месяцев 2023 года, интеграция новых активов и развитие внешних услуг

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Татнефти" на заседании 27 октября рассмотрит прогноз финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, в повестку заседания вошли такие вопросы, как итоги исполнения бюджета "Татнефти" за девять месяцев 2023 года, интеграция новых активов и развитие внешних услуг, а также внешние вызовы, тенденции и факторы, влияющие на бизнес компании.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 13% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит 50% акций.