Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи поднимался до 3 257,85 пункта, индекс РТС увеличивался до 1 061,55 пункта

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,08% - до 3 257,85 пункта. Индекс РТС подрос на 0,47% - до 1 061,55 пункта, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:45 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению на 0,08% и находится на уровне 3 252,49 пункта, индекс РТС рос на 0,67% до 1 063,6 пункта.

К 10:45 мск курс доллара на торгах Мосбиржи снижался на 0,74% до 96,33 рубля, евро находился на отметке 101,86 рубля (-0,91%). Курс юаня снижался 0,82% и находился на уровне 13,116 рубля.