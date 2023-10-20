В "Транснефти" заявили, что нефтепровод Баку - Новороссийск не пострадал

Землетрясение магнитудой 4,7 накануне зафиксировали в Дербенте и Дагестанских Огнях

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Нефтепровод Баку - Новороссийск не пострадал из-за землетрясения в акватории Каспийского моря, произошедшего накануне, сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"19 октября в акватории Каспийского моря произошло землетрясение с эпицентром в 115 км северо-восточнее города Дербент на глубине 10 км магнитудой 4,7 и интенсивностью 4,5-5 баллов. По результатам обследования магистрального нефтепровода Баку - Новороссийск в 250 км зоне от эпицентра повреждений не обнаружено. Все объекты функционируют штатно", - сказал он.

Накануне землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Дербенте и Дагестанских Огнях. Эпицентр находился в 105 км от города Дербента на глубине 25 км. Кроме того, сегодня ночью землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано на юге Ирана.

Ранее "Транснефть" также сообщала, что нефтепровод Баку - Новороссийск не пострадал из-за землетрясения в Азербайджане, произошедшего 17 октября.