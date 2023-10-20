"Уральские авиалинии" введут к школьным каникулам дополнительные рейсы из Домодедово

Самолеты будут летать в Самару, Челябинск и Казань

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" к осенним школьным каникулам введет дополнительные рейсы из Домодедово в Самару, Челябинск и Казань. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Специально к школьным каникулам и длинным ноябрьским выходным "Уральские авиалинии" вводят дополнительные рейсы: Домодедово - Самара - Домодедово, Домодедово - Челябинск - Домодедово, Домодедово - Казань - Домодедово", - говорится в сообщении.

Рейсы в Самару будет выполняться 27, 29 октября и 6 ноября, в Челябинск - 27, 30 октября и 3, 5 ноября, в Казань - с 27 по 30 октября и со 2 по 6 ноября.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.