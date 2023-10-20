Во Владивостоке в эксплуатацию сдали апартаментный комплекс со спортивной студией

В гостинице доступно 170 апартаментов

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Компания "Специализированный застройщик Аура Апартментс" - резидент Свободного порта Владивостока построила во Владивостоке 16-этажный гостинично-апартаментный комплекс со спортивной студией и 170 апартаментами в пешей доступности от Амурского залива. Всего в Приморье открыты 28 средств размещения этого типа, сообщил ТАСС руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский.

"Компания "Специализированный застройщик Аура Апартментс" - резидент Свободного порта Владивостока построил в дальневосточной столице 16-этажный апартаментный комплекс. Всего во Владивостоке работает 391 коллективное средство размещение, из которых классифицированы 188. По краю - 1 068 средство размещения, общей вместимостью более 80 тыс. койко-мест, в том числе, 388 гостиниц, 82 хостела, 482 базы отдыха, 35 гостевых домов, 28 апартаментов", - уточнил Крепский, добавив, что в регионе гостей принимают 14 детских лагерей, 22 санатория и профилактория, а также 17 кемпингов и общежитий.

Классифицированы в регионе 493 средства размещения: 5 гостиниц категории "5 звезд", - 22 гостиницы категории "4 звезды" и 93 гостиницы категории "3 звезды".

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, на 15 этажах нового комплекса размещены 170 апартаментов класса "комфорт" - что соответствует категории "3 звезды" - площадью от 23 до 40 кв. м. Помещения коммерческого назначения предназначены для продажи, а также для размещения спортивной студии на подземном этаже гостиницы. Резидент СПВ вложил в проект более 400 млн рублей.

Ранее региональные власти сообщали о дефиците гостиниц, отелей, кемпингов и глэмпингов и других коллективных средств размещения туристов. Спрос на них в крае превышает предложение.

Приморье постепенно возвращается к допандемийным показателям приема путешественников. В 2018 году регион посетили 4,5 млн человек, в 2019 - 5 млн. После ковидных 2020 и 2021 годов, когда туризм был закрыт во всем мире, край начал восстанавливать турпоток: в 2022 году в регионе побывали более 3 млн гостей. В 2023 году Приморский край планирует принять более 3,5 млн туристов.