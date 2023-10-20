Системе здравоохранения Приморья выделят 32 млрд рублей в 2024 году

Деньги, в частности, направят на завершение программы информатизации здравоохранения

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Объем финансирования системы здравоохранения Приморского края в 2024 году составит 32 млрд рублей, из которых 30 млрд предусмотрены региональным бюджетом. Об этом сообщила зампред правительства - министр здравоохранения региона Анастасия Худченко во время общественных обсуждений краевого бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

"Бюджет системы здравоохранения Приморского края продолжает расти, в 2024 году, даже в сравнении с уже измененным и дополненным 2023 годом, выходим на показатель в 30 млрд, это для нас очень серьезные деньги. А если с федеральными, то [получается] 32 млрд рублей", - сказала она, отметив в презентации, что в текущем году на здравоохранение выделено 28,89 млрд рублей.

Она уточнила, что на достижение задач нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" в 2023 году направят 3,666 млрд рублей. "Серьезные средства выделены из бюджета на завершение программы информатизации здравоохранения. Благодаря той финансовой поддержке, которую оказывает правительство, в следующем году мы сможем говорить уже не просто об информатизации, а о цифровой трансформации системы здравоохранения Приморского края. Будет продолжено оснащение онкологических специализированных учреждений и первичных сосудистых отделений региональных сосудистых центров в рамках реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями", - разъяснила министр.

На модернизацию первичного звена здравоохранения региону за время действия программы выделяется более 8 млрд рублей, из которых еще предстоит освоить 4,5 млрд рублей. 2,8 млрд рублей будет направлено на строительство медучреждений, 536 млн - на капитальный ремонт, более 1 млрд рублей - на приобретение оборудования. "У нас идет строительство 12 объектов здравоохранения, 1 объект сдан в конце прошлого года, строятся центральные районные больницы, 9 поликлиник. Часть объектов - четыре - будут завершены в 2024, еще семь объектов - в 2025 году", - сообщила Худченко.

Министр добавила, что объем средств, предусмотренных в бюджете края на обеспечение граждан лекарственными препаратами, с 2018 года вырос в шесть раз и составит в 2024 году 24,7 млн рублей.